Samanyolu Haber /Gündem / '%60 evet çıkacak diyen Adil Gür, o görüşmeyi açıklasın' /15 Nisan 2017 00:27

'%60 evet çıkacak diyen Adil Gür, o görüşmeyi açıklasın'

Referandum anketlerinde iki gün kala Adil Gür, inanılmaz yüksek oranda evet çıkacağını açıkladı, İki CHP'li vekilin iki ayrı önemli iddiası var

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Adil Gür'ün "Evet" oylarının %60 olduğu yönündeki açıklamasının ardından, Barış Yarkadaş, Gür ile ilgili ilginç iddialarda bulunarak, "Pelit Pastanesi'nde yaptığı görüşmelerin detaylarını açıklamak zorundadır" dedi.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "Evet" oylarını %60 olarak açıklayan Adil Gür'e Twitter üzerinden yanıt verdi.

Adil Gür için "kamuoyu araştırmacısı değil, kamuoyu oluşturmacısıdır" diyen Yarkadaş, "Adil Gür hangi anlaşmayı yaptığını açıklamak zorundadır" dedi.

Gür'ün AKP ile ticari ilişkileri olduğunu öne süren Yarkadaş, Adil Gür'ün açıklamalarının "ciddiye alınmamasını" isteyerek, Adil Gür'den "Pelit Pastanesi'nde yaptığı görüşmelerin detaylarını açıklamasını" talep etti.

Adil Gür'ün açıkladığı oranın, diğer hiçbir seçim anketi çalışmasına benzememesi dikkat çekmişti.



CHP'Lİ ÇIRAY'IN DÖRT GÜN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI AKILLARA GELDİ

CHP'li Aytun Çıray da 10 Nisan'da attığı tweet mesajında, ''Kaynak Saray: Abi birkaç gün içinde A.G. 'evet'i yüksekmiş gibi gösterecek. Hayırcıların sandığa gitmemesini sağlayacaklar.Saygılar sevgiler.'' şeklinde mesaj atmıştı


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