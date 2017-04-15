'%60 evet çıkacak diyen Adil Gür, o görüşmeyi açıklasın'

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, "Evet" oylarını %60 olarak açıklayan Adil Gür'e Twitter üzerinden yanıt verdi.





Adil Gür için "kamuoyu araştırmacısı değil, kamuoyu oluşturmacısıdır" diyen Yarkadaş, "Adil Gür hangi anlaşmayı yaptığını açıklamak zorundadır" dedi.





Gür'ün AKP ile ticari ilişkileri olduğunu öne süren Yarkadaş, Adil Gür'ün açıklamalarının "ciddiye alınmamasını" isteyerek, Adil Gür'den "Pelit Pastanesi'nde yaptığı görüşmelerin detaylarını açıklamasını" talep etti.





Adil Gür'ün açıkladığı oranın, diğer hiçbir seçim anketi çalışmasına benzememesi dikkat çekmişti.













CHP'Lİ ÇIRAY'IN DÖRT GÜN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI AKILLARA GELDİ







CHP'li Aytun Çıray da 10 Nisan'da attığı tweet mesajında, ''Kaynak Saray: Abi birkaç gün içinde A.G. 'evet'i yüksekmiş gibi gösterecek. Hayırcıların sandığa gitmemesini sağlayacaklar.Saygılar sevgiler.'' şeklinde mesaj atmıştı







