14 gün yeniden gözaltı çilesi ve maalesef tutuklama...

31 Mart’ta tahliyelerine karar verildikten sonra cezaevi çıkışında uydurma suçlamalarla yeniden gözaltına alınan 13 gazeteciden 12'si nöbetçi Sulh ceza hakimi tarafından tekrar tutuklandı. Gazeteci Ali Akkuş ise, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





14 gündür gözaltında tutulan gazeteciler Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Erkan Acar, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin herhangi bir somut delil olmaksızın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" iddialarıyla tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.





Sulh ceza hakimi tarafından gazetecilerin 12'si tekrar tutuklanırken Ali Akkuş serbest bırakıldı







