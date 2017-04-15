Samanyolu Haber /Gündem / 14 gün yeniden gözaltı çilesi ve maalesef tutuklama... /15 Nisan 2017 02:07

14 gün yeniden gözaltı çilesi ve maalesef tutuklama...

Tahliye edilmelerinin ardından aynı gece AKP yargısının tekrar gözaltına aldırdığı 13 gazetecinin, 14 günlük Emniyet gözaltısı sonrası dün akşam çıkarıldıkları Sulh Ceza hakimi tarafından 12'si tekrar tutuklandı

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31 Mart’ta tahliyelerine karar verildikten sonra cezaevi çıkışında uydurma suçlamalarla yeniden gözaltına alınan 13 gazeteciden 12'si nöbetçi Sulh ceza hakimi tarafından tekrar tutuklandı. Gazeteci Ali Akkuş ise, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

14 gündür gözaltında tutulan gazeteciler Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Erkan Acar, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız, Yakup Çetin herhangi bir somut delil olmaksızın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" iddialarıyla tutuklanma talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.

Sulh ceza hakimi tarafından gazetecilerin 12'si tekrar tutuklanırken Ali Akkuş serbest bırakıldı


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