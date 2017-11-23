Samanyolu Haber /Gündem / Adaletin düştüğü çukur: Türkiye'de 6 milyon 900 bin şüpheli varmış /23 Kasım 2017 18:06

Adaletin düştüğü çukur: Türkiye'de 6 milyon 900 bin şüpheli varmış

Yargıtay Başkanı Türkiye'de kendi halkına düşman ve potansiyel suçlu muamelesi yapan adalet mekanizmasının düştüğü çukuru resmetti.

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Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin düzenlediği "Yargı Öncesi Alternatif Çözümler" sempozyumuna katıldı.

"Yargıya ilişkin tüm kurumların bütünsel bir bakış açısıyla değerlendirmesi yapılmadan gerçek bir yargı reformu yapılması mümkün değildir" diyen İsmail Rüştü Cirit, "2016 yılı adli sicil istatistiklerine göre 80 milyonluk ülkemizde yaklaşık 6 milyon 900 bine yakın şüpheli vardır. Demek ki Türkiye'de nüfusa oranladığımız yüzde 8 civarında kişi şüphelidir, haklarında ilk derece soruşturma yürütülmektedir. ine 2016 verileri itibariyle bunlarda 2 milyon 900 bini küsurü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. Bunlardan 2,5 milyonu şüpheli hakkında ise kovuşturma kararı alınmış ve ilk derece mahkemelerinde yargılanmaktadırlar. 800 bin kadarı ise yetkisizlik, görevsizlik ve değişik şekillerde haklarında işlem yapılmayanlardır. 2,5 milyon kişinin derin kovuşturması sonucunda, yaklaşık 1 milyonuna hapis, para cezası gibi cezai yaptırım uygulanmaktadır" diye konuştu.
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