Samanyolu Haber /Gündem / 139 ülkenin nüfusundan daha fazla! /23 Kasım 2017 17:53

139 ülkenin nüfusundan daha fazla!

Yargıtay Başkanı Cirit, '2016 verilerine göre 80 milyonluk ülkemizde 6 milyon 900 bine yakın şüpheli var' dedi. Cirit, "Türkiye'de nüfusa oranladığımız yüzde 8 civarında kişi şüphelidir" ifadelerini kullandı. Cirit'in açıkladığı rakama göre Türkiye'deki şüpheli sayısı dünyadaki 139 ülkenin nüfusundan daha fazla.

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Yargıtay Başkanı açıkladı: Ülkede 6 milyon 900 bin şüpheli var

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin düzenlediği ‘Yargı Öncesi Alternatif Çözümler’ sempozyumunda konuştu. Cirit, burada yaptığı konuşmada “2016 yılı adli sicil istatistiklerine göre 80 milyonluk ülkemizde yaklaşık 6 milyon 900 bine yakın şüpheli vardır” ifadelerini kullandı.

’80 MİLYONLUK YÜZDE 8 CİVARINDA KİŞİ ŞÜPHELİ’

“2016 yılı adli sicil istatistiklerine göre 80 milyonluk ülkemizde yaklaşık 6 milyon 900 bine yakın şüpheli vardır” diyen Cirit,  “Demek ki Türkiye’de nüfusa oranladığımız yüzde 8 civarında kişi şüphelidir, haklarında ilk derece soruşturma yürütülmektedir. Bunlarda 2 milyon 900 bini küsürü hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir. 2,5 milyonu şüpheli hakkında ise kovuşturma kararı alınmış ve ilk derece mahkemelerinde yargılanmaktadırlar. 800 bin kadarı ise yetkisizlik, görevsizlik ve değişik şekillerde haklarında işlem yapılmayanlardır. 2,5 milyon kişinin derin kovuşturması sonucunda, yaklaşık 1 milyonuna hapis, para cezası gibi cezai yaptırım uygulanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki şüpheli sayısı, dünyadaki 139 ülkenin nüfusundan daha fazla. Wikipedia’da yer alan bilgiye göre dünyadaki 242 ülkeden 139’unun nüfusu 6 milyon 900 binden az
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