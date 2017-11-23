Samanyolu Haber /Gündem / Hava Harp Okulu öğrencilerinin tepki çeken yürüyüşüyle ilgili 24 gün sonra açıklama! /23 Kasım 2017 18:52

Hava Harp Okulu öğrencilerinin tepki çeken yürüyüşüyle ilgili 24 gün sonra açıklama!

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenindeki görüntüleri için soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "O görüntü resmi bir yürüyüşü yansıtmıyor. Resmi yürüyüşten sonra rahat ortamda yapılan bir yürüyüş. Tören yürüyüşü değil" dedi.

'Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya?'

Hava Harp Okulu öğrencilerinin tartışma yaratan görüntüleri için Bakan'dan ilk açıklama

Harp Okulu öğrencilerinin askeri düzenden uzak bir izlenim veren görüntüleri geçen haftalarda sosyal medyada çok dolaşmış ve Milli Savunma Üniversitesi’nin eğitim kalitesiyle ilgili eleştirilere neden olmuştu. 

Meclis Plan-Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde konu gündeme geldi. Görüntüyü yeniden izleten CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, “Bu ne? Bu gerçekten ne? 29 Ekimde o ‘harp okulu öğrencileri’ diye yürüyenleri görünce yüreğim parçalandı. Yüreğimiz yaralandığı için söylüyoruz” dedi.

HER ANI İNCELENMİŞ!

Bunun üzerine açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bu yürüyüşün ayrıntılı bir soruşturmaya konu olduğunu bildirdi. Canikli, “O görüntü resmi bir yürüyüşü yansıtmıyor. Resmi yürüyüşten sonra rahat ortamda yapılan bir yürüyüş, kesinlikle. Bakın, tören yürüyüşü değil. Yani tören yürüyüşü bittikten sonraki yürüyüş, serbest yürüyüş. Kesin, bunu tespit ettik biz, belgeli, ben size onların bütün belgelerin takdim ederim. Yani orada öyle bir şey olabilir mi? Biz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her konuda tamam demediği -kalite olarak personel için de geçerli hepsi içinde geçerli- hiçbir şeyi kesinlikle aktarmıyoruz. Bunun için de geçerli hepsi için geçerli” diye konuştu.
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