Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Yürüyüşü'ne 'pis' provakasyon /27 Haziran 2017 23:56

Adalet Yürüyüşü'ne 'pis' provakasyon

Adalet Yürüyüşü’nün 13’üncü gününde konaklanan yere getirilen bir kamyonla gübre döküldü.

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Adalet Yürüyüşü’nün kamp alanına gübre döküldü!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında tutuklanmasının ardından partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü, 13'üncü gününü geride bıraktı.

Gün içerisinde birçok sataşmaya ve küfürlü protestoların yapıldığı yürüyüşün gecesinde konaklanan bölgeye gübre döküldü. Yürüyüşçüler, gün boyunca yapılan protestolara alkışlarla cevap vermiş, provokasyonlara izin vermemek için 12 maddelik bir genelge yayımlamıştı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da yürüyüşle ilgili “bir AKP'li Rize milletvekilinin organizasyonuyla yapılan toplantıda tahrik edici eylemler yapma kararı” iddiasını ortaya atmıştı.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN AÇIKLAMA

Olayın ardından CHP'li vekiller basına açıklama yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, “Provoke edilmek isteniyor, boyun eğmeyeceğiz. Sabah yürüyüşümüze devam edeceğiz. Bu siyasi bir anlayışın göstergesidir. Küfürler edildi yürüyüşümüzde, sadece alkışladık. Provakasyonlara cevap vermeyeceğiz. Ancak bu ahlaki değildir. Bu eylem toplumu germeye yöneliktir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi, ”Yürüyüşümüz kutsaldır. Adaletli bir yaşamak isteyenlerin yürüyüşüdür. Bugün bu pisliği sökenlerin de adalete ihtiyacı olacaktır. Burada kamp yapanlar kilometrelerce yol yürüdü böyle bir muameleye maruz kaldılar. Bu olay bir anlayışın göstergesidir. Kınıyoruz” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse de, ”Bunu yapanların pişman olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nasıl bir psikolojidir? Biz ülke olarak nasıl bu hale geldik? Anlamakta zorlanıyoruz. Hiçbir engel bizi geri döndüremeyecektir” dedi.
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