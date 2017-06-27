Rusya'dan ABD'ye: Kabul edilemez

Rusya: Suriye'de meşru yönetimin tehdit edilmesi kabul edilemez





Beyaz Saray Basın Servisi, Suriye hükümet ordusunun yeni kimyasal silah saldırısı hazırladığını düşündüğünü belirterek, bunun gerçekleşmesi halinde bedelinin Suriye hükümet ordusu için çok büyük olacağını açıklamıştı.





Rusya Devlet Başkanlığı Basın Sözcüsü Peskov, Beyaz Saray'ın açıklamasına şu tepkiyi verdi: “Bu açıklamaları duyduk. Bunun neye dayandığını bilmiyoruz. Rusya tarafının bir önceki kimyasal maddelerin kullanıldığı trajedinin soruşturulması taleplerine rağmen, sorumluluğun Suriye silahlı kuvvetlerine yüklenmesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz."





"SORUŞTURMA YAPILMADAN ESAD SUÇLANAMAZ"





"Kremlin, soruşturulma yapılmadan Esad’ın suçlanmasının imkansız olduğu yönündeki tavrını koruyor ve Suriye’nin yasal yönetiminin tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyor," diyen Peskov, "IŞİD teröristleri birçok kez kimyasal silah kullandılar ve bunun devam edebileceğini söylediler. Tabi ki, bu tür provokasyonların devam edilme tehlikesi var," ifadelerinde bulundu.





Moskova, Kuzey Kore’ye karşı yol haritasını hazırladı





Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Moskova’nın Kuzey Kore sorununu çözmek için yol haritası hazırladığını ve bunu partnerleriyle görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.





Morgulov yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’nin olumsuz senaryolarından kaçınmak için; asıl hedefi Kuzeydoğu Asya’da yarımada sorununun çözülmesiyle birlikte barış mekanizmasının sağlanması olan bir yol haritası hazırladık ve bunu partnerlerimizle görüşmeye hazırız” ifadesini kullandı.









Bakan Yardımcısı, yol haritasının tarafların ön koşul olmaksızın diyalog kurmalarını ön gördüğünün altını çizdi. Aynı zamanda, iki ülkenin birbirini provoke etmemesi ve ilişkilerin ortak prensiplerine ilişkin görüşmelerden başlanılması teklif ediliyor.





Son olarak Rusya, Kuzey Kore yönetimine ileride nükleer programdan vazgeçmesini sağlayacak güvenlik garantileri de sunacak.