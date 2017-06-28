Türkiye Afrin'de YPG'yi bombaladı

Son dakika... Türkiye Afrin'de terör örgütü YPG'yi bombaladı





Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PYD/YPG bölgesinden Türkiye tarafında Doçka makineli tüfekleriyle bir süre yoğun atış yapıldı. Bunun üzerine sınırda konuşlu Türk topçusu radar tespit sistemleri ile atışın yapıldığı yeri belirledi.





Radar sistemlerinin tespit ettiği koordinatlara 20’den fazla atış yapıldı.





Askeri kaynaklar, Türkiye’nin angajman kuralları ve uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkı doğrultusunda PYD/YPG mevzilerinin vurulduğunu, böyle devam ederse yine misliyle karşılık verileceğini söylediler.





hürriyet