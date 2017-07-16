Adalet Yürüyüşü ile ilgili çarpıcı anket

CHP'li Gürsel Tekin, 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin anket sonucunu açıkladı





Adalet Yürüşü'ne ilişkin araştırma sonucunu açıklayan Gürsel Tekin, "Vatandaşların 'mevcut hukuk sisteminden memnun musunuz?' sorusuna yüzde 74 'hayır' diyor. Adalet Yürüşüne destek yüzde 60 destek var, yüzde 18 tarafsız, yüzde 6,5'i haberdar değil. Siyasi parti desteğinde AKP'lilerin yüzde 12'si yürüşüyü destekliyor, MHP'nin yüzde 37'si, CHP ve HDP'de de yüksek oranda yürüşüye destek var." ifadelerini kullandı.





İdam tartışmalarına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Şiddetle karşıyım. Allah'ın verdiği canı Allah alır." ifadelerini kullandı.