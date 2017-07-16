Samanyolu Haber /Gündem / Adalet Yürüyüşü ile ilgili çarpıcı anket /16 Temmuz 2017 11:17

Adalet Yürüyüşü ile ilgili çarpıcı anket

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüşü'nün yurttaşlar ve siyasi partilerin ne oranda destek verdiğine ilişkin araştırmanın sonucunu açıkladı. Öte yandan Gürsel Tekin, idam tartışmalarına ilişkin "Allah'ın verdiği canı Allah alır" diyerek idama karşı olduğunu vurguladı.

Adalet Yürüyüşü ile ilgili çarpıcı anket

CHP'li Gürsel Tekin, 'Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin anket sonucunu açıkladı

Adalet Yürüşü'ne ilişkin araştırma sonucunu açıklayan Gürsel Tekin, "Vatandaşların 'mevcut hukuk sisteminden memnun musunuz?' sorusuna yüzde 74 'hayır' diyor. Adalet Yürüşüne destek yüzde 60 destek var, yüzde 18 tarafsız, yüzde 6,5'i haberdar değil. Siyasi parti desteğinde AKP'lilerin yüzde 12'si yürüşüyü destekliyor, MHP'nin yüzde 37'si, CHP ve HDP'de de yüksek oranda yürüşüye destek var." ifadelerini kullandı. 

İdam tartışmalarına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Şiddetle karşıyım. Allah'ın verdiği canı Allah alır." ifadelerini kullandı.
<< Önceki Haber Adalet Yürüyüşü ile ilgili çarpıcı anket Sonraki Haber >>

Bir gazetecinin hayatı nasıl değişti?

Bir gazetecinin hayatı nasıl değişti?

Erdoğan'ın En Karanlık Günü: 15 Temmuz

Erdoğan'ın En Karanlık Günü: 15 Temmuz

Türk halkı için kaçış yok, her yerden Erdoğan çıkıyor

Türk halkı için kaçış yok, her yerden Erdoğan çıkıyor

Adalet Yürüyüşü ile ilgili çarpıcı anket

Adalet Yürüyüşü ile ilgili çarpıcı anket

Tasfiye edilen NATO subayları konuştu

Tasfiye edilen NATO subayları konuştu

Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'un yıldönümü münasebetiyle mesajı

Fethullah Gülen'in 15 Temmuz'un yıldönümü münasebetiyle mesajı

ABD’nin devlet radyosu NPR Fethullah Gülen Hocaefendi ile röportajı

ABD’nin devlet radyosu NPR Fethullah Gülen Hocaefendi ile röportajı

Alman Meclis Binası Reichstag ile 15 Temmuz'un benzerliği

Alman Meclis Binası Reichstag ile 15 Temmuz'un benzerliği

15 Temmuz'da yaşanan en tuhaf olay ne?

15 Temmuz'da yaşanan en tuhaf olay ne?

'Ananı da al git' diyaloğu

'Ananı da al git' diyaloğu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:22:13