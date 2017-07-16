ÖSYM'nin son skandalı!

Puanlar aynı, ama sıralamalar değişti







ÖSYM, 11 Temmuz 2017 tarihinde açıklanan LYS sonuçlarının ardından, LYS ve YGS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde hata oluştuğunu açıkladı. Hata nedeniyle bazı adayların eğitim durumlarının güncel haliyle hesaba katılmadığının tespit edildiğini duyuran ÖSYM, sonuçlarda güncelleme yaptığını açıkladı.





Yeni sonuçlar ile birlikte, hiçbir adayın sınav puanlarında bir değişiklik yapılmadığını belirten ÖSYM, yerleştirme puanlarını yeniden hesaplayarak tüm adayların başarı sıralamalarını güncellediğini duyurdu.





Tercihlere 4 gün kala hata açıklaması





ÖSYM, üniversite tercihlerinin 18 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştı. Tercihlerin başlamasına 4 gün kala hesaplamada hata yapıldığının açıklanması, birçok adayın tepkisini çekti. Tercih listelerini yeniden hazırlamalarını gerektiğini belirten adaylar, yine ÖSYM mağduriyeti yaşadıklarını vurguladı.





Ne yazık ki şaşırtmadı





CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil de, ÖSYM’nin LYS puan hesaplamasında yapılan hata nedeniyle başarı sıralamasının değişmesine tepki göstererek, “Nedir bu çocukların ve ailelerinin ÖSYM’den çektiği! Bir kurum bu kadar mı itibarsız ve liyakatsiz olur!” dedi.





ÖSYM’nin 2010’dan beri neredeyse her sınavda bir skandala imza attığını belirten TBMM Eğitim Komisyonu Üyesi CHP’li İrgil, şu ifadeleri kullandı:





“Hatırlanacağı üzere şifre skandalı nedeniyle iptal edilen, kopya skandalıyla çokça tartışılan KPSS’ler vardı. Yapıldıktan 2 yıl sonra sonuçları değiştirilen veya yanlış soruların iptalleriyle karşı karşıya kalınan TUS’lar vardı. Kitapçık sayfalarına ‘silgi tozu’ kaçtı diye sonuçları açıklanması geciken DGS vardı. En son YGS 2017’de sınav yerine 1 dakika geç geldi diye çocukların suratına kapıları kapattılar ve 1 senelerini ellerinden aldılar. Ne yazık ki üniversite sınavında da ÖSYM şaşırtmadı ve yine bir mağduriyete imza attı. Bu gençlerden ne istiyorlar, bir işin doğru yapılması bu kadar mı zor, anlamak mümkün değil. Merak ediyorum, ÖSYM neden her sınavda bir skandala imza atıyor?”