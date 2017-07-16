Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab'a cezaevinde suikast tehdidi /16 Temmuz 2017 11:04

Zarrab'a cezaevinde suikast tehdidi

ABD’de 4 ayrı suçtan 75 yıl hapis istemiyle tutuklu bulunan İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf’ın 21 gün tecrit hücresinde kaldığı ortaya çıktı. Sarraf’ın daha sonra da Metropolitan Correctional Center (MCC) cezaevinde başta bir cezaevine nakledildiği öğrenildi. Sarraf’ın avukatı Benjamin Brafman, cezaevi yetkililerinin Sarraf’ı tecrit hücresine koyma nedenini kendilerine özel bir soruşturma olarak açıklandığını, ancak özel hücreye yerleştirilmesinin gerekçesini belirtmediklerini ifade etti.

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SARRAF’A CEZAEVİNDE SUİKAST TEHDİDİ: ÖNCE 21 GÜN RİSK KOĞUŞUNDA KALDI, SONRA YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

 Diğer yandan Amerikan federal cezaevlerinin ‘Special Housing Unit’ (SHU) olarak adlandırılan özel hücrelerinde can güvenlikleri risk altında olan tutuklu ve mahkumlar kalıyor.

Sarraf’ın avukatı Benjamin Brafman, davanın hakimi Richard Berman’a yazdığı dilekçede, müvekkilinin hiçbir gerekçe açıklanmadan, bulunduğu cezaevinde 21 gün süreyle özel bir hücreye yerleştirildiğini, daha sonra da yine hiç bir açıklama yapılmadan, New York Brooklyn’deki Metropolitan Detention Center’a (MDC) götürüldüğünü bildirdi.

Brafman’ın duruşmaları erteleme talebini hakim reddetti

Amerika’nın Sesi sitesine göre, Brafman, kendi mahkemelerinin yoğunluğu ve Sarraf’a son altı haftadır davayla ilgili belgelerin ulaştırılmadığı gerekçesiyle 30 Ekim’de başlayacak olan duruşmanın aslının ertelenmesini istedi. Sarraf davasında tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da, Brafman’ın erteleme talebinin aksine, duruşmanın zamanında yapılmasını istedi. Hakim Berman, Sarraf’ın avukatı Brafman’dan gelen erteleme talebini reddedip, jüri üyelerinin de katılacağı davanın aslının görüleceği duruşmaların daha önce belirlenen tarih olan 30 Ekim’de yapılmasına hükmetti.

Can güvenliği riski olan tutuklu ve mahkumlar kalıyor

Amerikan federal cezaevlerinin ‘Special Housing Unit’ (SHU) olarak adlandırılan özel hücrelerinde can güvenlikleri risk altında olan tutuklu ve mahkumlar kalıyor.

SHU hücrelerinde kalanlar diğer mahkumlardan tecrit edilerek daha yoğun bir güvenlik ve gözetime tabi tutuluyor. Tecrit hücresindeki tutuklu ve mahkumlar 24 saat gözetleniyor diğer mahkumlarla teması tamamen engelleniyor. Can güvenliği riski, çeşitli özel durumlar, şiddetli psikolojik travmalar dışında ağır disiplin cezası alan tutuklu ve mahkumlar tecrit hücrelerine yerleştirilebiliyor.
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