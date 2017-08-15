Samanyolu Haber /Ekonomi / Hükümet memura yüzde 3 zam teklif ediyor.. /15 Ağustos 2017 10:30

Hükümet memura yüzde 3 zam teklif ediyor..

Hükümet zam teklifini açıkladı, sendikalar 'bu teklife kapalıyız' dedi

SHABER3.COM

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin memura 2018 ve 2019 yılları için zam teklifini açıklayarak, "2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay içinde yüzde 3; 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay içinde yüzde 3 olarak teklifimizi sunuyorum" diye konuştu. Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ise teklifi müzakere etmeye değer bulmadıklarını belirterek, "Eski Türkiye'nin teklifi olarak görüyoruz. Bu teklife kapalıyız" dedi. 

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu başkanlığındaki Kamu İşveren Heyeti, 2018-2019 yıllarını kapsayan 4'üncü dönem kamu kesimi toplu sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti'yle bir araya geldi. Görüşmenin ardından hükümetin zam teklifini açıklayan Sarıeroğlu, "1 Ağustos tarihinden itibaren yürüttüğümüz müzakerelerde, masada taraflar olarak değil; paydaşlar olarak yer aldık. Sendikalarımızın temsilcileri, konfederasyon başkanlarımızla yaptığımız müzakereler ve çalışmalar gerçekten büyük bir nezaket içerisinde geçti. Güçlü bir diyalog ortaya koyduğumuza inanıyorum. Bunun için ben, bütün başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Sürecin bundan sonra da aynı nezaket içinde devam edeceğine olan inancımı da paylaşmak istiyorum. Bugünkü teklifimizden sonra da görüşmelerimiz, müzakerelerimiz uzlaşı arayışı içerisinde devam edecek. Anlaşma ile bu süreci tamamlama arzusunda olduğumuzu 1 Ağustos'ta yaptığım konuşmadaki gibi bugün de tekrardan belirtmek istiyorum" diye konuştu. 

"ENFLASYON FARKI DA ÖDENECEK"

Memura 2018 ve 2019 yılları için yüzde 3+3 zam önerisinde bulunduklarını duyuran Bakan Sarıeroğlu, "Kamu İşveren Heyeti olarak 2018 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay içinde yüzde 3; 2019 yılı ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay içinde yüzde 3 olarak teklifimizi sunuyorum. 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının, öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkının da ödeneceğini belirtmek istiyorum" dedi. 



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