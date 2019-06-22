Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, RTÜK'e ne kadar ceza ödediğini açıkladı. Ilıcalı, toplamda RTÜK'e ceza olarak 10 milyon lira ödediğini söyledi.





Youtuber Enes Batur'la uçak yolculuğu yaparken sohbet eden TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, RTÜK'e ödediği cezanın miktarını söyledi. Acun Ilıcalı, uçak yolculuğu sırasında sohbet ettiği Youtuber Enes Batur'un "Aklına ne geliyorsa söyle bizde RTÜK yok" sözlerine "RTÜK'e toplam ödediğim ceza 10 milyon TL" şeklinde bir açıklamada bulundu.





"RTÜK'ün denetlemesi gerekiyor"







"Ama sonuçta bizim taraftan RTÜK'ün de kollaması gerekiyor. Tüm yetkililere sevgiler saygılar" sözüyle açıklamasını noktaladı.





Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yeni filmi vizyona giren sosyal m