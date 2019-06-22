Samanyolu Haber /Spor / A Milli Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu /22 Haziran 2019 20:57

A Milli Voleybol Takımı CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.
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