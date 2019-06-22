Samanyolu Haber /Gündem / THY’nin ABD’li ortağıyla ilişkileri kopma noktasına geldi /22 Haziran 2019 21:47

THY’nin ABD’li ortağıyla ilişkileri kopma noktasına geldi

Türk Hava Yolları'nın yüzde 100 iştiraki Turkish Technic ile ABD'li ortağı Pratt & Whitney arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Amerikalı ortak üretim kalitesini gerekçe göstererek İstanbul'daki tüm ekibinin çalışmasını durdurdu.

SHABER3.COM

Türk Hava Yolları'nın yüzde 100 iştiraki Turkish Technic ile ABD'li ortağı Pratt & Whitney arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Amerikalı ortak üretim kalitesini gerekçe göstererek İstanbul'daki tüm ekibinin çalışmasını durdurdu.
 
Türk Hava Yolları ile motor bakım merkezi kuran ABD’li Pratt & Whitney Türkiye’deki ekibinin çalışmalarını flaş bir şekilde durdurma kararı aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda faaliyet gösteren Turkish Engine Center’da (TEC – Türk Motor Merkezi) iki ortak arasında ipler gerildi. Bir süredir ABD’li ortağın TEC’deki kalite güvencesinden memnun olmadığı ve defalarca bu konuda uyarılarda bulunmasına rağmen önlem alınmaması üzerine Pratt & Whitney resti çekti.

Airport Haber’de yer alan bilgilere göre, yaşanan gelişmeler üzerine ABD’li tüm personelin Türkiye’deki çalışmaları durdurdu.

10 yıllık ortaklık sona mı eriyor?

Türk Motor Merkezi; Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve dünyanın önde gelen uçak motoru üreticilerinden Pratt&Whitney'in ortak girişimi ile 2009 yılında kurulmuştu.

Faaliyetlerine 2010 yılının Ocak ayında başlayan TEC, yıllık 300 motor bakım kapasitei ve 200’den fazla personeli ile Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki merkezde hizmet veriyor.

Yaşanan gelişmeler nedeniyle 10 yıllık ortaklığın sona erip ermeyeceği ise sektörde merak konusu oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber THY’nin ABD’li ortağıyla ilişkileri kopma noktasına geldi Sonraki Haber >>

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

Başkanlık sistemi bizi bitiriyor, daha da bitirecek

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

'180 Derece Dönüşlü-Nereden Nereye'

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

AKP'li rektör İstiklal Marşı'nı yasakladı

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Erdoğan'dan spikere: Bana bunu niye sorduğunu anlamadım

Bir Nefes!

Bir Nefes!

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Erdoğan şimdi de Öcalan'ın sözcülüğüne soyundu

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Yıldırım 'gazeteciler'in verdiği soruya çalışmamış

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

Cüneyt Arkın'dan ilginç video: Ey Amerika sen bizi ne sandın lan!

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası

'Fransa'da gösterilen milli muharip uçağın maketi Almanya'da üretildi' iddiası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:59:52