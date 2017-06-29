Samanyolu Haber /Gündem / Kuracakları yeni partinin çerçevesini anlattı /29 Haziran 2017 11:31

Kuracakları yeni partinin çerçevesini anlattı

MHP yönetimi ile düştüğü görüş ayrılıkları sonrasında partiden ihraç edilen bağımsız Kayseri Milletvekili Prof. Yusuf Halaçoğlu, kamuoyuna yansıyan yeni parti iddialarını doğruladı.

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T24'e konuşan Halaçoğlu, “Türkiye’de yeni bir oluşum gerekiyor merkez sağda, dolayısıyla böyle bir taban var. Geniş bir kitle tarafından da arzu var kurulması için. Bu çerçevede bir parti kurulacak. Bu oluşum bizim tabanı temsil eden kişiler ve onun dışında daha geniş bir kesimi temsil edecek. Merkez sağdaki boşluğu dolduracak” dedi.

Halaçoğlu şunları aktardı:

“Çalışmalar devam ettiği için benim daha söyleyeceğim bir şey yok. Bir ihtiyaç var Türkiye’de, bu ihtiyaca cevap verecek bir siyasi yapılanma gerekiyor. İnşallah bu gerçekleşecek. Erken seçim falan ne zaman olacağı belli olmaz. Böyle bir oluşum ya erken seçimi getirir ya da 2019’a kadar götürür. Önce fikir birliği geniş bir çerçeve oluşturacak."

Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın’ın genel başkan adayı olarak 19 Haziran 2016’da gerçekleştirdiği “MHP Olağanüstü Tüzük Kurultayı”nın iptaline yönelik açılan dava, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden “kurultayın iptali ve bu kurultayda alınan tüm kararların yokluğunun tespiti” kararı çıkmıştı.

Bunun üzerine muhaliflerin yeni parti kurması gündeme gelmişti.
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