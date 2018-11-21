Samanyolu Haber /Gündem / ABD'ye 84 kişilik yeni liste verildi iddiası /21 Kasım 2018 11:39

ABD'ye 84 kişilik yeni liste verildi iddiası

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile biraraya geldi. Çavuşoğlu, Türkiye'nin iadesini istediği 84 kişilik bir listeyi Pompeo'ya teslim ettiğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 kişilik listeyi Pompeo ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a teslim ettiğini söyledi.

Teslim edildiği öne sürülen listedekilerin tamamının Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalarda isimleri geçen kişiler olduğu belirtildi.

Erdoğan da geçtiğimiz aylarda Almanya ziyaretinde 136 kişilik bir liste verdiklerini söylemiş ancak böyle bir liste almadıklarını söyleyen Almanya resmi olarak Erdoğan'ı yalanlamıştı
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