ABD'ye 84 kişilik yeni liste verildi iddiası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda mevkidaşı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin ABD'den iadesini talep ettiği 84 kişilik listeyi Pompeo ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a teslim ettiğini söyledi.





Teslim edildiği öne sürülen listedekilerin tamamının Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalarda isimleri geçen kişiler olduğu belirtildi.





Erdoğan da geçtiğimiz aylarda Almanya ziyaretinde 136 kişilik bir liste verdiklerini söylemiş ancak böyle bir liste almadıklarını söyleyen Almanya resmi olarak Erdoğan'ı yalanlamıştı