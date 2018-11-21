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AKP'nin İstanbul ve Ankara adayları belli ancak açıklanmıyor
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AKP'nin İstanbul ve Ankara adayları belli ancak açıklanmıyor
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21 Kasım 2018 11:27
AKP'nin İstanbul ve Ankara adayları belli ancak açıklanmıyor
AKP'nin İstanbul ve Ankara dahil birçok ilde belediye başkanlığı'na aday göstereceği isimlerin belli olduğu belirtilirken isimler açıklanmadı
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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul, Ankara gibi birçok adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu söylemek doğru olmaz" dedi.
Bu arada Antalya'da AKP adayı Menderes Türel oldu.
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