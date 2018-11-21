Eski Binbaşı Topkaya: Kaynağım, 'SADAT Batı Avrupa'da operasyona hazırlanıyor' dedi

15 Temmuz sonrası NATO’nun Brüksel’deki merkezinde görevli olan Binbaşı Cafer Topkaya da tutuklanmıştı. 1,5 yıla yakın cezaevinde kaldıktan sonra yurt dışına çıkan Topkaya birçok dilde yayın yapan ABD merkezli Huffington Post’a konuştu.

‘SADAT AA ÜZERİNDEN MESAJ GÖNDERİYOR’





MİT’in Kosova ve Afrika’da yaptığı kaçırma operasyonlarının benzerini Batı Avrupa ülkelerinde de yapabileceğini söyleyen Topkaya, bunun için Erdoğan iktidarının silahlı milis gücü olan Sadat’ı kullanabileceğini aktardı. Sadat’ın şu anda Türkiye’de en fazla gücü olan silahlı grup olduğuna dikkat çeken Topkaya devamla şu bilgileri verdi:





“Ordu içindeki bir arkadaşım bana SADAT’ın Avrupa’da muhaliflere yönelik operasyon girişiminde bulunduğunu aktardı. Arkadaşım ordu içindeki güvenilir bir kaynak. Ayrıca Sadat’ın Anadolu Ajansı (AA) üzerinden Avrupa’daki uyuyan hücrelerine mesaj gönderdiğini de aktardı.”



