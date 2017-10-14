Elazığ'da 'ByLock kullanmış olabilir' operasyonu: 10 tutuklama!

2 Ekim’de Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Hizmet'e yönelik cadı avı operasyonunu başlattı.





Polis, ByLock kullandıkları şüphesiyle Elazığ merkezli Sivas, Diyarbakır ve İstanbul’da 28 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslardan 27’si adliyeye sevk edildi.





Mahkeme karşısına çıkartılan kişilerden 10’u tutuklanırken 17’si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Geriye kalan bir kişinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.