Samanyolu Haber /Gündem / ABD'nin 'kısıtlı hizmet'le vize vereceği kişiler belli oldu /08 Kasım 2017 10:09

ABD'nin 'kısıtlı hizmet'le vize vereceği kişiler belli oldu

Türkiye ile ABD karşılıklı sınırlı da olsa vize başvurularını kabul etmeye başladı. Vize için herkes başvurabilecek ancak öncelik öğrencilere ve işadamlarına verilecek.

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ABD'nin Türkiye'deki temsilciliklerinden sınırlı da olsa vize başvurusu almaya başlamasına Türkiye de aynı şekilde karşılık vererek 'kısıtlı'  başvuruları başlattı.

ABD temsilciliklerinde dünden itibaren bütün kategorilerde vize başvuruları kabul edilmeye başlandı. Bir ay süren vize yasağı dolayısıyla taleplerde birikme olduğu kaydedildi. Bu nedenle, vize alımlarında gecikme yaşanabileceği ifade edildi. Tıbbi gerekçeler gibi hayati önem arz eden durumlarda vize yasağı sırasında da istisna sağlandığına dikkat çekilirken, ABD'ye acilen gitmesi gereken kişilere, belli kriterlere göre öncelik verileceği belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Burak Güleç, ABD'nin vize yasağını sınırlı kaldırma kararının, uygulamaya nasıl yansıyacağını araştırdı. 

Aciliyet gerekçesiyle vize randevularında öncelik verilecek durumlar şöyle:

*Eğitim dönemi başlamak üzere olan öğrenciler.
*ABD'de iş vizesiyle çalışacak olan ve işe başlama tarihi yaklaşanlar.
*ABD mahkemelerinde duruşması olanlar
*Kültürel, politik, ekonomik veya gazetecilik açısından büyük önem arz eden ve son anda ortaya çıkan seyahat programına katılacak kişiler.
*Son anda çıkan kişisel sebeplerle ABD'ye acilen seyahat etmesi gerekenler.

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