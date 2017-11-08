İŞKUR'a başvuru patlaması: %42 arttı

İŞKUR'a başvuranlar geçen yıl ocak — eylül döneminde 2.496.000'ken bu sayı bu yıl yüzde 42 artışla 3.553.000'e dayandı. İş bekleyenler arasında 708 doktora mezunu, 12.366 yüksek lisans ve 329.822 üniversite mezunu yer alıyor. Sadece Eylül 2017'de kuruma başvuran işsiz sayısı 489.000'i aştı. 29.000 engelli de iş bekliyor.







Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre, eylül ayında İŞKUR vasıtasıyla 74.747 kişi işe yerleştirilirken bunların yüzde 63'ü erkek, yüzde 37'si kadın oluştu. Sadece Eylül 2017'de kuruma başvuran işsiz sayısı geçen yıla göre yüzde 26 artış göstererek, 386.000'den 489 bine çıktı. Hükümet Şubat 2017'den itibaren büyük bölümünü İŞKUR kaynaklarından sağlayarak var olan istihdam teşviklerine yenilerini ekleyerek, her yeni istihdam için asgari ücret düzeyinde sigorta primi ve vergilerin tümü için destek sağlamaya başlamıştı.





İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin öğrenim durumlarına bakıldığında 708'i doktora mezunu, 12.366'i yüksek lisans ve 329.000'i üniversite mezunlarından oluşuyor. İşsizlik sigortasının uygulanmaya başladığı Mart 2002'den bu yılın eylül ayı sonuna kadar fona 8.849.220 kişi başvuruda bulundu.





İŞKUR tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından başvuranlardan 5.647.021 kişiye, 17.518.579.747 liralık ödeme yapıldı. Her yıl ortalama 10 milyar lira büyüyen İşsizlik Sigortası Fonu'nun, olağan işleyişiyle bu yıl sonunda 116 milyar lirayı aşması bekleniyor.