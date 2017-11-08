Samanyolu Haber /Gündem / Tiyatrocular 'tutuklanabiliriz' diyerek İstanbul'a gelmedi /08 Kasım 2017 10:05

Tiyatrocular 'tutuklanabiliriz' diyerek İstanbul'a gelmedi

Almanya'nın başkenti Berlin’deki Schaubühne tiyatro topluluğu, İstanbul Tiyatro Festivali’ne katılımını 'topluluk üyelerinin kişisel güvenliklerinin garanti altına alınamamasını' gerekçe göstererek son anda iptal etti.

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Almanya'nın en önemli tiyatrolarından Berlin'deki Schaubühne 21. İstanbul Tiyatro Festivali'ne katılmaktan son anda vazgeçti. Schaubühne tiyatrosu tarafından İstanbul'da sergilenmesi planlanan Shakespeare'in III. Richard adlı oyununun iptal edildiği açıklandı. Tiyatrodan yapılan açıklamada, oyunun sahnelenmesine kısa süre kala alınan bu karardan duyulan üzüntü ifade edilerek, ülkede 'son aylarda çok sayıda gazetecinin, bilim insanının ve insan hakları aktivistinin tutuklanması ve diğer başka endişeler' karara gerekçe gösterildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığı açıklamada, "Mevcut durumda topluluk üyelerinin kişisel güvenliklerini garanti altına alamıyor olmamız, Türkiye'ye gitmeme kararını almamıza yol açtı" dendi.

'TÜRKİYE'DEKİ DURUM ÖNGÖRÜLEBİLİR DEĞİL'

Schaubühne'nin aslında 'siyasi açıdan zorlu' bölgelerde oyunlarını sahnelemekten çekinmediğinin altını çizen oyunun ünlü yönetmeni Thomas Ostermeier, topluluğun daha önce İran, Filistin ve Çin'de de bulunduğunu söyledi. Ostermeier, bu ülkelerde kurallara uyulduğu sürece sürpriz bir tehlikeli durumla karşılaşılmadığını, ancak Türkiye'deki durumun bu ülkelerin aksine 'öngürülebilir' olmadığını ifade etti.

21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 17-18 Kasım tarihlerinde 13 ayrı sahnede sergilenmesi planlanan oyunun biletleri haftalar öncesinden tükenmişti. 13 Kasım'da başlayacak olan festival 26 Kasım'a kadar devam edecek.

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