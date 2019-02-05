Samanyolu Haber /Sağlık / ABD'nin Hawaii eyaletinde sigara satın alma yaşı 100'e çıkarılıyor /05 Şubat 2019 18:19

ABD'nin Hawaii eyaletinde sigara satın alma yaşı 100'e çıkarılıyor

ABD’nin Hawaii eyaletinde sigarayı yasaklamayı amaçlayan bir yasa tasarısı hazırlandı. Tasarı onaylanırsa, 100 yaşın altındaki kişiler sigara satın alamayacak.

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ABD'de en sıkı sigara kanunlarını uygulayan eyalet olan Hawaii yasalarla belirlenen minimum sigara içme yaşını kademeli olarak yükseltmeyi planlıyor. Bu değişiklik kapsamında, sigara içme yaşı kademeli olarak 100'e kadar yükseltilecek.

"Yasama organı, sigaranın insanlık tarihinde yapılan en ölümcül eser olarak kabul edildiğini buldu" diye başlayan tasarı metni, 2024'te sigarayı ülkede yasaklamayı öngörüyor.

Demokrat Parti temsilcisi Richard Creagan, bu değişikliğin Hawaii'de sigara satışını yasaklamanın oldukça etkili bir yolu olduğunu belirtti. Eğer amaçlarına ulaşabilirlerse, Hawaii ABD ülkeleri arasında sigaranın yasaklandığı ilk eyalet olacak.

Hawaii'de asgari sigara almak yaşı günümüzde 21. Ancak değişiklik kapsamında bu sınırın 2020'de 30'a, 2021'de 40'a, 2022'de 50'ye, 2023'te 60'a ve nihayet 2024 yılında 100'e çıkarılması planlanıyor.

PURO, ÇİĞNEME TÜTÜN VE ELEKTRONİK SİGARA KAPSAM DIŞI

Bu değişiklik, Hawaii'deki mağaza raflarını sigaradan temizleyecek ancak turistler yine sigara getirebilecek.

Söz konusu yaş kısıtlaması puro, çiğneme tütününe ve elektronik sigaralara uygulanmayacak.

Esasen bir doktor olan Creagan, vergilendirme ve sağlık uyarılarının sigara kullanımının önüne geçmek konusuna yetersiz kaldığını açıkladı.

Hawaii Tribune-Herald gazetesine yaptığı açıklamada Creagan, "Bu gibi geçici tedbirler sorunun yayılmasını önlese de kökünü kurutamıyor. Bana kalırsa, ciddi anlamda bağımlı haline gelmiş vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızı esir alan bu berbat endüstri, kullanıcılar için ölümcül sonuçlar doğurabileceğini bile bile sigaraları daha da bağımlılık yaratacak maddelerle üretiyor. Ancak kamu sağlığını korumak devletin görevidir. Vatandaşlarımızın ne morfin ne de türevi uyuşturucuları kullanmalarına izin verebiliriz" dedi.
Creagan, asistanlık yaptığı dönemdeki uzun vardiyalarda kendisini ayık tutacağını sanarak sigara içtiğini anlattı. Aynı zamanda gençliğinde yazları çalışmak için tütün topladığını da ekledi.

‘SİGARA YERİNE ESRAR YASALLAŞMALI'

Tütün kullanımını kısıtlamaya yönelik planlarına rağmen Creagan, esrar kullanımının yasallaşması gerektiğini düşünüyor. Zira kendisine göre esrar kullanmak, sağlığı sigara içmekten çok daha az riske atıyor.

Ancak Creagan sigara kullanımına bu denli karşı olan tek Hawaiili politikacı değil. Demokrat Parti senatörü Dru Kanuha da tütün üzerindeki vergilendirmeyi arttırarak sağlık programlarının bütçesine katkı sağlanması gerektiğini savunuyor.
Hawaii adasında sigara satışının vergilenmesinden elde edilen gelir yılda 100 milyon doları (yaklaşık 520 milyon Türk lirası) buluyor. Yetkililer, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu geliri nasıl ikame edeceklerini düşünüyorlar.

Sputnik
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