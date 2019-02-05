Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'silahlanın' çağrısına soruşturma

Sedat Peker hakkında Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı.





İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "03.02.2019 tarihinde Ataşehir'de gerçekleşen bir açılış esnasında konuşan Sedat Peker'in halka silahlanma çağrısı yaptığına dair bilgi alınması üzerine ilgili konuşma kaydı kolluk marifetiyle temin edilerek incelenmiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca işin gerçeği araştırılıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla şüpheli hakkında 'Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.





HALKA PROVAKATİF SİLAHLANMA ÇAĞRISI YAPMIŞTI





AKP ve MHP'ye verdiği destekle bilinen ve suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Sedat Peker, İstanbul Ataşehir’de 4 Şubat'ta katıldığı bir açılışa gelen taraftarlarına Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yaptı. “Biz bu vatanın delileriyiz, fedaileriyiz” diyen Peker, “Şimdiden seçimlerde YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar, seçim sonucuna göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını koruyacaklar” ifadelerini kullandı.





Silahın iyi insanların elinde bir güvence olduğunu söyleyen Peker, “Bu sebeple imkanı olanlar ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar” dedi.





"KUDURUN ULAN KUDURUN" DEMİŞTİ





Sedat Peker, açıklamalarına tepki gösteren ve savcılığa suç duyurusunda bulunanlara Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.





?Peker, "Konuşmam ile ilgili sayın savcılık makamına suç duyurusunda bulunanlar… Boşuna sevinmeyin! Ergenekon sürecinde haksız yere 10 yıl cezaevinde kaldığım için bir avukat kadar bilgiliyim… Suç olan hiçbir şeyi söylemem. Kudurun ulan kudurun.." ifadelerini kullandı.



