Gül ailesinin eski doktoruna 7.5 yıl ceza

Eski Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü Sedat Caner hakkında açılan dava karara bağlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, yargılama sonunda Caner'i 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.







Mahkeme hükümle birlikte, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir karakola imza verme şartıyla tutuklu sanık Caner'in tahliyesini kararlaştırdı.







Caner'in, iddianamede ve Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünde de 'terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılması talep edilmişti.





İddianamede, Caner'in 2012-2015 arasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün doktoru ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürü olarak çalıştığı, İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi'nde görev yaparken, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihracına karar verildiği belirtilmişti.





Caner'e suçlama olarak telefonundan yasadışı olmayan telefon görüşmeleri yapması, Bank Asya hesabı ile cep telefonuna indirilmiş kamuya açık yasal uygulamalar kullanması gösterildi