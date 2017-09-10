Samanyolu Haber /Dünya / ABD'nin Florida eyaletinde Irma Kasırgası sebebi ile 5,6 milyon kişi tahliye edildi /10 Eylül 2017 10:19

ABD'nin Florida eyaletinde Irma Kasırgası sebebi ile 5,6 milyon kişi tahliye edildi

Tarihin kayda geçen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası olan Irma , hız kesmeden yoluna devam ediyor. Karayipler'de geçtiği adaları yerle bir eden kasırga, Küba'nın kuzeyine ulaştı.

ABD'nin Florida eyaletinde Irma Kasırgası sebebi ile 5,6 milyon kişi tahliye edildi


Cuma akşamı ve Cumartesi sabahı Küba'da etkili olan Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerliyor. ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEDA), kasırganın vurduğu yerlerde yıkıcı olacağı uyarısında bulundu.
Küba'ya gelmeden önce Irma, Karayip'teki ada ülkelerinde en az 20 kişinin ölümüne yol açtı. Kasırganın altyapıya verdiği hasar nedeniyle bölgede iletişim hatları kesildiğinden, ölü sayısının önümüzdeki günlerde artmasından endişeleniyor. Karayipler'de geçtiği adalarda büyük yıkıma neden olan kasırgadan şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişi etkilendi.
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