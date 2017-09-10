ABD'nin Florida eyaletinde Irma Kasırgası sebebi ile 5,6 milyon kişi tahliye edildi





Cuma akşamı ve Cumartesi sabahı Küba'da etkili olan Irma Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerliyor. ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEDA), kasırganın vurduğu yerlerde yıkıcı olacağı uyarısında bulundu.

Küba'ya gelmeden önce Irma, Karayip'teki ada ülkelerinde en az 20 kişinin ölümüne yol açtı. Kasırganın altyapıya verdiği hasar nedeniyle bölgede iletişim hatları kesildiğinden, ölü sayısının önümüzdeki günlerde artmasından endişeleniyor. Karayipler'de geçtiği adalarda büyük yıkıma neden olan kasırgadan şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişi etkilendi.