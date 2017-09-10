Samanyolu Haber /Gündem / Yenikapı metro istasyonunda silahla ateş açıldı: 2 yaralı /10 Eylül 2017 10:28

Yenikapı metro istasyonunda silahla ateş açıldı: 2 yaralı

Yenikapı metro istasyonunda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle güvenlik görevlisinin başına taşla vurup daha sonra silahını alan bir kişi, rastgele etrafa ateş açtı.

Yenikapı metro istasyonunda silahla ateş açıldı: 2 yaralı

Olayda saldırgan, güvenlik görevlisini başından taşla yaralarken, yolculuk yapan bir vatandaşı ise silahla bacağından vurdu.
Yenikapı metro istasyonunda ulaşım kartı olmadığı halde metroya binmek isteyen ancak güvenlik görevlileri tarafından istasyonun dışına çıkarılan şüpheli, yol kenarından aldığı taşla güvenlik görevlisi Murat Tuncay'ı başından yaraladı.

Yaralı güvenlik görevlisinin silahını alan saldırgan, daha sonra istasyonda etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Silah seslerinin duyulmasıyla metro durağında panik yaşanırken o sırada istasyonda bulunan Yılmaz Alkan isimli vatandaş, bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.

YARARLILARIN DURUMU İYİ

Saldırgan, mermilerin tükenmesinin ardından çevredekiler ve polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan zanlının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Olayda yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisi Tuncay ile Alkan'ın durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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