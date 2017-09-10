Zarrab davası, Erdoğan'ın vücut kimyasını bozmuş durumda!

Gazeteci Yazar Hasan Cemal TR724.com'da ABD'de alevlenen Zarrab davasını yazdı... Erdoğan'ın tek adamlık yolunda gözü kara, acımasız olmasının nedeninin bu davada ortaya çıkan gerçekler olduğuna dikkat çeken Cemal iddiaların Erdoğan'ın vücut kimyasını bozmuş olduğunu söyledi





İşte Hasan Cemal'in yazısı









Önce Kılıçdaroğlu'nun şu açıklamalarına kulak verin:





17-25 Aralık, cumhuriyet tarihimizin en büyük yolsuzluk olayıdır.





Zafer Çağlayan 28 seferde 52 milyon dolar rüşvet aldı. Kol saati ve piyano hariç.





Muammer Güler 10 seferde 10 milyon dolar rüşvet aldı, oğlunun kendi boyunda kasaları çıktı.





Bir banka genel müdürü ayakkabı kutularında milyon

dolarlar istif etti.





Eğer yolsuzluk değilse, bu milyon dolarlar neden bankada hesapta değil de, evinde ayakkabı kutusunun içindedir?





Bir bakana 700 bin liralık saat verildi ve kanıtlandı.





Alınan ve verilen rüşvetlerin tamamı ses kayıtları ile, banka hesapları ile kanıtlandı.





Dönemin Başbakanı’nın telefonda oğluna, “Paraları sıfırladın mı” demesi, hafızalardan silinmedi ve silinmeyecek.





Egemen Bağış 3 seferde 1,5 milyon dolar rüşvet aldı.





Bu ülkedeki tüm Müslümanlar'a sesleniyorum. Allah'ın kelamıyla Bakara Makara diye dalga geçen adamı yanında tutana destek mi olacaksınız?





Bu kadar açık ve net yolsuzluk yapan bakanlar, Meclis’teki

oylamada iktidar partisinin milletvekillerince Yüce Divan’a gönderilmedi, yargılanmaları engellendi.





Yolsuzluk dosyaları kapatıldı. Bu yolsuzluk dosyalarını kapatmak suça ortak olmaktır.Yolsuzluğu hep birlikte

yaptılar ve hep birlikte kapattılar.Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediler.





Beni en şaşırtan olaylardan biri de, kendisini ilahiyatçı olarak

tanıtan birilerinin bu yolsuzlukları aklayan yazılar yazması oldu.





Adalet Bakanı’nın sık sık ABD’ye gitmesinin nedeni, Gülen’in iadesinin sağlanması amacıyla değil, bu dosya içindi, Rıza Zarrab içindi.





Onların gündemi, Zarrab dosyasıydı, Zarrab dosyasını kapatmaktı.





Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapmış birinin başka bir ülkede yolsuzluk nedeniyle yargılanması utanç vericidir.



