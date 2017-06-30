Samanyolu Haber /Gündem / ABD'den Türkiye'ye sürpriz ziyaret /30 Haziran 2017 13:26

ABD'den Türkiye'ye sürpriz ziyaret

ABD'nin IŞİD'le mücadele özel temsilcisi McGurk temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. McGurk, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ile görüşecek.

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ABD’den Ankara’ya sürpriz ziyaret

ABD’nin IŞİD’le mücadele özel temsilcisi Brett McGurk temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Reuters’ın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, McGurk Ankara temasları kapsamında Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal ile görüşecek. Kaynaklar, McGurk’ün Genelkurmay karargahında da teknik düzeyde toplantılara katılacağını belirtiyor.
McGurk Ankara ziyaretinden önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çarşamba ve Perşembe günleri Suriye’de temaslarda bulunarak IŞİD ile mücadele eden yerel ortaklarla görüşmeler yaptığını belirtmişti. McGurk’ün Suriye temasları kapsamında Rakka’nın IŞİD’den temizlenmesi sonrasında kentin yönetimini üstlenecek Rakka Sivil Konseyi üyeleri ile biraraya geldiği de duyurulmuştu.



Geçtiğimiz aylarda ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin 'PKK ve YPG'ye destek verdiği' gerekçesiyle değiştirilmesini istediği ABD'nin IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'a ABD yönetimi olarak 'tam destek' verdiklerini açıklamıştı. 
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