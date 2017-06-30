İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına büyük zam...

İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına yarından itibaren geçerli olacak şekilde zam yapıldı. Tam bilet 2.30'dan 2.60 TL. Öğrenci bileti ise 1.15 liradan 1.25 TL oldu. Tam bilette yapılan zam oranı yüzde 11.5 seviyesine denk geliyor. Öğrenci biletine yapılan zam ise yüzde 8 seviyesinde kaldı.







İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla İETT, Otobüs A.Ş. ve Özel Halk Otobüsleri ile raylı ve deniz ulaşım sistemlerinde uygulanacak ücret tarifesi yeniden düzenlendi. 1 Temmuz 2017 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeye göre tam bilet 2.60 TL, öğrenci bileti 1.25 TL, indirimli bilet ise 1.85 TL oldu. Tam aylık mavi kart ücreti 205 TL, indirimli aylık mavi kart 125 TL, öğrenci aylık mavi kart ücreti de 85 TL olarak belirlendi.

TAM 2.60, ÖĞRENCİ 1.25 TL





İstanbulkart ile yapılan kontörlü yolculuklarda ilk biniş ücretleri; tam 2.30'dan 2.60 TL'ye, öğrenci 1.15'ten 1.25 TL'ye, indirimli 1.65'ten 1.85 TL'ye yükseltildi. Yeni tarifeye göre; İstanbulkart ilk biniş ücretleri, tam 2.30 TL'den 2.60 TL'ye, öğrenci 1.15 TL'den 1.25 TL'ye, indirimli 1.65 TL' den 1.85 TL' ye çıkarıldı. Aktarmalı biniş ücretleri ise tam: 1.65 TL'den 1.85 TL'ye, öğrenci: 0.50 TL'den 0.55 TL'ye, sosyal Kart: 0.95 TL'den 1.10 TL'ye yükseltildi.





AYLIK MAVİ KART 205 TL OLUYOR