Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp'tan gelen bu mesajları sakın açmayın... /30 Haziran 2017 14:20

WhatsApp'tan gelen bu mesajları sakın açmayın...

Kişisel bakım marketi Gratis adı kullanılarak gönderilen virüslü mesajlara dikkat...

SHABER3.COM

Bu mesajlarda Gratis Gift'ten 1.250 TL değerinde kupon kazandığınız ifade ediliyor ve linke tıkladığınız an virüs bulaşıyor. Virüs kişi listenizdeki herkese otomatik bir şekilde aynı mesajı gönderiyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan şirket, kanuni işlem başlattıklarını ifade etti.

Türkiye'nin kişisel bakım marketi Gratis adı kullanılarak gönderilen mesajlara dikkat. Son günlerde sıkça karşılaşılan bu mesajlar aslında virüs. Gratis'in gift özelliği kullanılarak yapılan bu kandırmacada linke tıkladığınız andan itibaren virüs telefonunuzu sarıyor. Telefonlarınıza Gratisten mesaj yağıyor sakın açmayın

Ardından telefonunuza bulaşan virüs kişi listenizdeki herkese otomatik bir şekilde aynı mesajı gönderiyor. Sizden gönderilmiş gibi duran bu mesajdaki bağlantı linkini tıklayan arkadaşlarınızda aynı durumla karşı karşıya kalıyor. 
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