Samanyolu Haber /Gündem / Bir ABD konsolosluk çalışanı daha tutuklu yargılanacak /14 Ekim 2017 23:36

Bir ABD konsolosluk çalışanı daha tutuklu yargılanacak

Adana Konsolosluğunun 37 yıldır tercümanı Hamza Uluçay’ın tutuklu yargılanmasına karar verildi. Uluçay, aynı zamanda evinde 1 dolar bulunduğu gerekçesiyle Gülen cemaati şüphelisi.

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Geçtiğimiz Şubat ayında gözaltına alındıktan sonra Mart’ta tutuklanan Uluçay’ın hakkındaki iddianame tamamlandı. Mardin Cumhuriyet Savcılığı, hazırladığı iddianame uyarınca Uluçay’ın tutuklu yargılanmasını talep etti. İlgili mahkeme, savcılık talebi doğrultulsunda Uluçay’ın tutuku yargılanmasına hükmetti.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Türkiye ile yaşanan krizde birinci vaka olarak nitelediği, konsolosluk personeli Uluçay’ın tutuklanmasıydı. Uluçay, 37 yıldır konsoloslukta tercüman olarak görev yapıyordu.

İddianame detayları basına yansıdı

Uluçay hakkında Mardin Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianame detayları ise basında yer almaya başladı. İddianamede; Uluçay’ın, Suriye Kamışlı’da PKK'lıların (PYD-YPG) tedavisi için protez merkezi kurulması için çalıştığı öne sürüldü. Uluçay’ın Mardin'de 'Soro' kod adlı PKK’lının ölü yakalanması sonrasında Nusaybin’de örgüt propagandası yaptığı da ileri sürüldü. Evinde PKK ile ilgili yasadışı kitaplar ele geçirildiği kaydedilen Uluçay’ın, PKK ile bağlantılı olduğu öne sürülen Avukat Hüseyin Cangir ile görüşmesi de kanıtlar arasında gösterildiği belirtildi.

Aynı iddianamede ayrıca Uluçay’ın ‘sahte 1 doları bulunduğu’ savıyla Gülen Cemaati ile de bağlantısı olabileceği öne sürüldü.
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