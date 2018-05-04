ABD'den Türkiye'ye S-400 tepkisi

ABD Dışişleri'nin günlük basın toplantısında konuşan Sözcü Heather Nauert, Türkiye ile ilgili mesajlar verdi.



'S-400 NATO İLE UYUMLU DEĞİL'



Türkiye'nin ABD yurttaşlarını tutuklaması ve Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı F-35'lerle ilgili yaptırımla cezalandırılması tasarısıyla ilgili soru üzerine Nauert, "Türkiye bir NATO ülkesi. NATO çatısı ve NATO anlaşmaları altında sadece NATO'daki ortaklarınızla uyumlu silahlar satın almanız beklenir. S-400'ün NATO ile uyumlu olduğunu düşünmüyoruz" dedi.



'S-400 KAYGILARIMIZI TÜRK YETKİLİLERE İLETİYORUZ'



Sputnik'in haberine göre, ''Elbette ki Türkiye’yle sağlam bir savunma ve ekonomik işbirliğimiz söz konusu ve bu noktada kendilerine bu savunma sistemi konusundaki kaygılarımızı aktarmayı sürdüreceğiz'' diyen Nauert, ABD'nin kaygılarını Türk yetkililerle yürütülen görüşmelerde dile getirdiğinin altını çizdi.



Türkiye, 2.5 milyar dolar karşılığında S-400 almak üzere Moskova ile anlaşmıştı. Sistemin teslimatının 2020'ye dek yapılması bekleniyor.



'AFRİN'E SİVİLLERİN DÖNMESİNE İZİN VERİLMİYOR'



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, TSK ile ÖSO'nun Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Afrin'de binlerce sivilin yerinden edildiğini ve bu sivillerin evlerine dönüşüne izin verilmediğini de söyledi. Nauert, "Afrin'deki durumu yakından takip ediyoruz. 140.000 kişi yerlerinden edildi. Sivillerin evlerine dönmelerine izin verilmediğini görüyoruz. İnsani koşullar konusundaki ciddi endişelerimizi dile getiriyoruz" dedi.



TÜRKİYE VE RUSYA'YA ÇAĞRI



Bölgede hayatın normale dönmesi için gerekli adımların atılması gerektiği yönünde çağrıda bulunduklarını belirten Nauert, "Suriye'nin kuzeybatısında rol oynayan uluslararası aktörlere sesleniyoruz, buna Türkiye ve Rusya da dahil. İnsani yardımın ulaşmasına izin verilmeli ve sivillerin evlerine dönmesi için gerekli koşullar oluşturulmalı" diye konuştu



POMPEO'NUN ÇAVUŞOĞLU İLE GÜNDEMİ



Sözcü, ABD ile Türkiye Dışişleri Bakanları Mike Pompeo ile Mevlüt Çavuşoğlu'non NATO toplantısındaki görüşmelerinde olduğu gibi yakın zamanda Washington'da yapacakları görüşmede de Afrin ve yerinden edilen siviller konusunun gündeme gelebileceğini vurguladı.



BM RAPORUNA GÖRE 137 BİN AFRİNLİ YERİNDEN EDİLDİ



Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR, nisan ayında yayınladığı durum tespit raporunda Afrin'de yerinden edilenlerin sayısının 137.000 olduğunu açıklamış, bu sivillerin büyük kısmının Tel Rıfat, Nubol ve Zahraa kasabalarına sığındığını aktarmıştı. Nisan ayından itibaren Afrin'den kaçanların sayısında düşüş olduğu tespitini yapan UNHCR, "Bazı siviller kente geri dönmeye çalışıyor. Bazı durumlarda sivillerin Afrin'e dönüşü ancak 4 günlük bir yolculukla mümkün olabiliyor" demişti.



DÜNYADA EN ÇOK GAZETECİ HAPSEDEN ÜLKE



Nauert, Türkiye'deki basın özgürlüğünün durumuyla ilgili de konuştu:



''Türkiye dünyadaki diğer ülkelerden daha çok gazeteciyi hapse atmış bir ülke ve bundan ciddi anlamda kaygı duyuyoruz. Bu konuyu burada yoğun biçimde tartışıyoruz ve Türkiye’de basın özgürlüğünün geliştirilmesine destek veriyoruz. Bu konuyu birçok defa Türk hükümetine de ilettik, iletiyoruz, iletmeye de devam edeceğiz. Bu konuyu ön planda tutmaya devam ediyoruz. Sadece yüz yüze görüşmeler aracılığıyla değil, uluslararası kurumlar vasıtasıyla da gündeme getiriyoruz.''



'TÜRK GAZETECİLER ÜLKELERİNE GERİ DÖNEMİYOR'



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, salondaki Türk gazetecilere ''Buradaki birçok arkadaşınız Türkiye’ye geri gidemiyorlar. Neden? Çünkü Türkiye’ye giderlerse işlerini yaptıkları için tutuklanacaklar'' diye seslendi.



