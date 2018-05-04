Samanyolu Haber /Gündem / Eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye 15 yıl hapis /04 Mayıs 2018 13:09

Eski 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'ye 15 yıl hapis

Malatya'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davada, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'ın beraatına karar verildi.

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15 Temmuz darbe girişimi sırasında 2. Ordu ile 7. Ana Jet Üs komutanlıklarındaki olaylara ilişkin, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davanın on birinci duruşmasında mahkeme, sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıkladı.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre; heyet, dönemin 2.Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'ye ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçuna yardım etmekten 15 yıl hapis cezası, dönemin 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun'un ise beraatına karar verdi.

Dönemin 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, 2. Ordu Harekat Destek Yarbaşkanı Tuğgeneral Zeki Karataş ile 7. Ana Jet Üssü'nün Komutanı Tuğgeneral Emin Ayık'a 'Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, dönemin 2. Ordu Komutanlığı Harekat Kurmay Yarbaşkanı tutuksuz sanık Ersin Yıldırım'ın ise 'darbeye teşebbüsten' beraat, 'silahlı terör örgütüne üye olmaktan' 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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