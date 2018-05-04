Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolar rekorlara doymuyor.... Bu sabah tüm zamanların en üst seviyesine çıktı... /04 Mayıs 2018 12:20

Dolar rekorlara doymuyor.... Bu sabah tüm zamanların en üst seviyesine çıktı...

Dolar 4,2594 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı. Dünkü enflasyon rakamlarının ardından 4.24 ile tarihi rekor kıran dolar/TL’de bugün 4,25’e çıkarak rekor yolculuğunu sürdürdü.

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TL’de zayıf görünüm ve değer kayıpları devam ediyor. Dün açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle bir anda 4,17’den 4,23’e fırlayan ve rekor kıran dolar, bu sabah 4,25’i geçerek bir zirve daha yaptı.

4,2578’e kadar çıkan dolar/TL, saat 10:58 itibariyle 4.2560 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 5,0950; döviz sepeti 4,6763; euro/dolar paritesi ise 1,1970; dolar endeksi 92,33 seviyesindeydi.

Özellikle S&P kararı, makro ekonomik göstergelerdeki bozulmalar ve dolardaki küresel güçlü seyir, TL’deki değer kaybında başrol oynuyor.

Küresel piyasalarda bugün TSİ 15:30’da açıklanacak ABD Nisan ayı tarım dışı istihdam verisinin doların yükselmesini sağlayıp sağlamayacağına çevrildi.
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