ABD'den Menbiç için açıklama : Türkiye ile anlaşmadık...

Türkiye'nin ABD ile Menbiç'ten YPG'nin "çıkarılması" konusunda anlaştıkları iddiasına yalanlama geldi.





ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, "Menbiç konusunda henüz bir anlaşma yok. Türklerle Menbiç görüşmelerimiz sürüyor" dedi.





Türkiye, YPG'nin Menbiç'tan "çıkarılması" için ABD ile matabakata varıldığını açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu YPG'nin yerine Türkiye ve ABD askerlerinin ortaklığında bölgede kontrolün sağlanacağını iddia etmişti.





Ancak bu açıklamalar Rex Tillerson'ın ABD Dışişleri Bakanığı'ndan alınmasından önce yapılan açıklamalardı.





Türkiye, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin Kuzey Suriye'den çıkarılması ve ABD'nin verdiği silah yardımının son bulması talebiyle ABD ile görüşmeler yürütüyor. Son olarak 19 Mart'ta ABD'de Türk ve Amerikan Dışişleri Bakanları bir araya gelecekti. Ancak bu toplantı Tillerson'ın görevden alınmasından sonra ertelendi.