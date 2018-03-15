Alman meclisinde Türkiye'ye Afrin eleştirisi

Federal Meclis’te Perşembe günü Türkiye’nin Afrin ve çevresinde yürüttüğü askeri harekata ilişkin muhalefetteki Yeşiller, Sol Parti, Almanya için Alternatif (AfD) ve Hür Demokrat Parti (FPD) tarafından sunulan önergeler tartışıldı.





Oturumu izleyenler arasında Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da vardı.





Alman meclisindeki oturumda söz alan muhalefet partilerinden vekillerin yanı sıra koalisyon partileri Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) milletvekilleri de, Türkiye'nin Afrin harekatının devletler hukukuna aykırı olduğunu dile getirdi. Muhalefet partilerinden milletvekilleri ise Alman hükümetinin Türkiye'nin tutumunu açık bir şekilde uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirerek kınamamasını eleştirdi.





Federal Meclis'teki oturumda ilk sözü alan aşırı sağcı AfD'den milletvekili Armin-Paulus Hampel oldu. Hampel, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunu “uluslararası hukuka aykırı” olarak nitelendirerek, "kınadıklarını” vurguladı. Alman hükümetinden de bu operasyonu kınamasını talep ettiklerini belirten Hampel, ayrıca Türkiye’nin kınanması için AB içinde de girişimde bulunmasını talep ettiklerini söyledi. Hampel, çatışmaların Afrin’in dışındaki bölgelere yayılmasından da kaygı duyduklarını vurguladı.



