ABD'den Kuzey Kore'ye füze cevabı

ABD’den Kuzey Kore’ye: ‘Barışçıl baskı kampanyamıza devam edeceğiz’





ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin füze denemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Kuzey Kore 3 füze fırlatmasının provokatif bir eylem olduğunu ifade ederek, ABD'nin barışçıl bir çözüm aramaya devam edeceğini dile getirdi. Fox News'e verdiği röportajda, “Bunu ABD ve müttefiklerine karşı provokatif bir eylem olarak görüyoruz” diyen Tillerson, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Müttefiklerimizle birlikte barışçıl baskı kampanyamıza devam edeceğiz. Çin ve Pyongyang yönetimini müzakere masasına getirebilir miyiz? diye Çin ile ortak çalışma yürütüyoruz.”