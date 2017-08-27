Davutoğlu Nedim Şener'i Cemaat'e yamamaya kalktı!

Ergenekon ve AKP'nin medya tetikçiliğini yapan Nedim Şener Konya'daki Hizmet gönüllüleri ile ilgili bazı iddialar dile getirmişti. Şener’in Posta gazetesindeki yazısına “P

ensilKonya” başlığını atmıştı.





Eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Nedim Şener’in yazısına karşılık "Kimse Konya'yı suçlayıcı açıklamalarda bulunamaz. Konya'nın mübarek ismini tahrif ederek hakaret edemez. Sapkın ideolojiler hiçbir zaman Konya'ya girememiştir" açıklamasında bulundu.





DAVUTOĞLU: KONYA'YI HEDEF ALANLAR KRİPTO F...'CÜLER…





Davutoğlu, Konya Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Nedim Şener’i hedef alarak şunları söyledi:





“Konya'yı hedef alanlar kripto F...'cüler ve 28 Şubat zihniyetinin uzantılarıdır. Hiç kimse Konya'nın adını tahrif ederek, yazısına başlık atarak, birtakım terör örgütünün mekanlarıyla Konya'yı özdeşleştirme çabası içerisine girerek, Konya'nın onuruyla oynayamaz. Oynamaya kalkan kim olursa olsun, ister kripto F...'cü, ister 28 Şubatçı, ister AK Parti içerisinde fitne çıkarmaya çalışan tek tük kişiler, 1,5 yıldır yapmaya çalıştıkları şeyi yapamadıkları için bugün Konya'ya saldırıyorlar. Ama karşılarında bizi bulurlar. Hiç kimse Konya'nın başını önüne eğdiremez.”





NEDİM ŞENER’DEN YANIT





Davutoğlu’na yanıt veren Nedim Şener, Twitter’da “Ergenekoncu', 'terörist', 'Solcu', 'AKP'li' dediler. İlk kez hem de eski bir Başbakan 'kripto F...''cü' ilan etmiş” mesajını paylaştı. Şener, “Sayın Davutıoğlu 'kripto F...'cü' görmek istiyorsa, bu açıklama öncesi dün akşam katıldığı düğündekilere bakmalıydı” diyerek Davutoğlu’na göndermede bulundu.

