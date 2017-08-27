Adalet Bakanı 7 yıl tutukluluğu savundu!

Bakan'dan 7 yıl tutukluk savunması: İhtiyacımız var





Tutuklulukla ilgili düzenlemeye değinen Gül, “Özellikle hakim ve savcıların sayısının azalmasından kaynaklı olarak mahkemelerde 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dosyaların artmasından dolayı birtakım davaların safahatı uzamış oldu. Yani bu davaların, bu darbe girişimi nedeniyle uzamasından dolayı terör suçundan dolayı yargılananların serbest kalması ya da bu konuda bir zafiyete uğramamasına yönelik bir düşünce KHK'da yer buldu” diye konuştu. Gül, böylece KHK’ları siyasi amaçları için kullandıklarını, siyaseti ve yargıyı da buna göre şekillendirdiklerini de itiraf etmiş oldu.







‘7 YIL TUTUKLUK HAKİMİN TAKDİRİ’ DEDİ AMA…





Gül, “Ama bu demek değildir ki bir kişi illa tutuklansın, 7 yıla kadar tutuklu kalsın. Bunu hakim zaten takdir edecektir” ifadelerini kullanırken, AKP’nin yargı üzerindeki tahakkümü düşünüldüğünde, söz konusu tutukluluk süresinin uygulanmasının önünde hiçbir engel bulunmuyor.





ADALET BAKANI: İHTİYACIMIZ VARDI





Adalet Bakanı Gül, tutukluluk süresinin kısaltanın da uzatanın da kendileri olduğunu belirterek, düzenlemenin “gerekli” olduğunu böyle savundu: “Hakim, o kadar tutukluluğu sürekli zaten inceleyip değerlendiriyor, cezaya göre de oranlıyor. Terör suçları ile ilgili cezalar da yüksek olduğu için bu husus da asla bir geri adım değil. Bir ihtiyaçtan, bir zaruretten kaynaklı olan bir düzenlemedir. Bunu zaten kısaltan AK Parti hükümetleriydi.”





AKP’NİN MÜDAHALE LİSTESİ KABARIK: ACİLEN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKENLER VAR





15 Temmuz darbesinden bahseden Gül, “Acilen yapılması gereken birtakım yasal değişiklikler var. Terörle mücadele ediyorsunuz. Anayasanın vermiş olduğu yetkiyle sınırlı olmak üzere zaruri olan değişiklikler yapılmıştır. Bizim bekleyen kanunlarımız da var. Parlamentomuz açıldığında elbette bu kanun düzenlemeleri Mecliste normal yoldan zaten yapılacaktır. Biz de zaten onu tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.





‘TEK TİP’TE ISRAR: O DÜZENLEME YAPILACAK





Bakan Gül, cezaevlerinde ‘tek tip kıyafet’ dayatması için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, dayatmayı yürürlüğe koyacaklarını ifade etti: “Hükümetimizin o konudaki kanaati açıktır. Bu hususla ilgili de bir düzenleme yapılacaktır. Hazırlıklar, çalışmalar tamamlanınca hükümetimiz, Bakanlar Kurulu o konuda gerekli kararı verecektir.”