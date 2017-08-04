Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Kanada'ya iltica edenler arttı /04 Ağustos 2017 02:07

ABD'den Kanada'ya iltica edenler arttı

ABD'den Kanada'ya iltica başvuruları Kanada tarihinde görülmemiş şekilde artış gösterdi. Kanada'nın en saygın haber sitelerinden CBC'nin haberine göre sadece Temmuz 2017'de 1100 kişi iltica etti.

ABD'den Kanada'ya iltica edenler arttı

Montreal sınırından yapılan başvurularda eşi benzeri görülmemiş şekilde yoğunluk yaşandığı belirtilen haberde, sınırı geçerken iltica talebinde bulunan insanları sınır karakolunun ağırlamakta zorlandığının altı çizildi. Haberde sınıra bir olimpik stat yapılması ironisinde bulunuldu. Sınırı geçen insanların sayısının her geçen gün daha da arttığı belirtilerek, "artık karakollara sığmıyorlar belki bir olimpiyat stadyumuna ihtiyaç olacak" denildi. İltica başvurularının Trump'tan sonra artmasının da altı çizildi.
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