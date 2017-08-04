ABD'den Kanada'ya iltica edenler arttı





Montreal sınırından yapılan başvurularda eşi benzeri görülmemiş şekilde yoğunluk yaşandığı belirtilen haberde, sınırı geçerken iltica talebinde bulunan insanları sınır karakolunun ağırlamakta zorlandığının altı çizildi. Haberde sınıra bir olimpik stat yapılması ironisinde bulunuldu. Sınırı geçen insanların sayısının her geçen gün daha da arttığı belirtilerek, "artık karakollara sığmıyorlar belki bir olimpiyat stadyumuna ihtiyaç olacak" denildi. İltica başvurularının Trump'tan sonra artmasının da altı çizildi.