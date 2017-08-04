Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da olağandışı günler /04 Ağustos 2017 09:20

Ankara'da olağandışı günler

Hürriyet yazarı Murat Yetkin, "Ankara'da olağandışı gelişmeler" başlıklı yazısında, "15 Temmuz dosyaları açıldıkça yeni gelişmeler beklenebilir" dedi.

SHABER3.COM

Hürriyet yazarı Murat Yetkin, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında MİT müsteşarı Hakan Fidan ile Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yemek yediğinin ortaya çıkması ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili "Ankara'da olağandışı gelişmeler yaşanıyor" dedi.

"Ankara'da olağandışı gelişmeler" başlıklı yazısında Yetkin, 15 Temmuz'dan bu yana MİT müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın beyanlarını, Almanya krizi, Katar ve Mescid-i Aksa olayları ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in istifasına ilişkin süreci hatırlattı.

Yetkin, sürece yer verdikten sonra şunları söyledi:

"Tekrar etmek gerekiyor, bu gelişmeler birbiriyle doğrudan ilgili, ya da tamamen ilgisiz olabilir. Ancak toplu halde baktığınızda Ankara’da kapalı kapılar ardında ilginç gelişmeler olduğu anlaşılıyor. 15 Temmuz dosyaları açıldıkça yeni gelişmeler de beklenebilir. Bu pilav daha epey su kaldıracak gibi görünüyor."
<< Önceki Haber Ankara'da olağandışı günler Sonraki Haber >>

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Kendi raporları savcıyı yalanladı...

Kendi raporları savcıyı yalanladı...

OHAL KHK'ları Anayasaya aykırı...

OHAL KHK'ları Anayasaya aykırı...

Ankara'daki kaçırma vakaları soruşturulsun

Ankara'daki kaçırma vakaları soruşturulsun

Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse yüzde 20 alır

Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse yüzde 20 alır

AKP'li hukukçu canlı yayında linci savundu!

AKP'li hukukçu canlı yayında linci savundu!

Ankara'da kafe tarandı

Ankara'da kafe tarandı

Hüseyin Gülerce MİT Ajanı mı?

Hüseyin Gülerce MİT Ajanı mı?

Tutuklu teğmenin eşi konuştu: Eşimin neyle suçlandığını hala bilmiyoruz

Tutuklu teğmenin eşi konuştu: Eşimin neyle suçlandığını hala bilmiyoruz

Akar, bana ‘Erken davrandık beklemeliydik rezil olduk’ dedi

Akar, bana ‘Erken davrandık beklemeliydik rezil olduk’ dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:01:43