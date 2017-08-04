Ankara'da olağandışı günler

Hürriyet yazarı Murat Yetkin, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında MİT müsteşarı Hakan Fidan ile Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in yemek yediğinin ortaya çıkması ve sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili "Ankara'da olağandışı gelişmeler yaşanıyor" dedi.





"Ankara'da olağandışı gelişmeler" başlıklı yazısında Yetkin, 15 Temmuz'dan bu yana MİT müsteşarı Hakan Fidan'la ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın beyanlarını, Almanya krizi, Katar ve Mescid-i Aksa olayları ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in istifasına ilişkin süreci hatırlattı.





Yetkin, sürece yer verdikten sonra şunları söyledi:





"Tekrar etmek gerekiyor, bu gelişmeler birbiriyle doğrudan ilgili, ya da tamamen ilgisiz olabilir. Ancak toplu halde baktığınızda Ankara’da kapalı kapılar ardında ilginç gelişmeler olduğu anlaşılıyor. 15 Temmuz dosyaları açıldıkça yeni gelişmeler de beklenebilir. Bu pilav daha epey su kaldıracak gibi görünüyor."