Türkiye'de şiddet her yerde





CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel, Burgazada ' dan Heybeliada ' ya giden vapurda simit satan 16 yaşında bir çocuğun İBB görevlileri tarafından darp edildiği iddialarını sosyal medyadan duyurdu. Adıgüzel, “16 yaşındaki bir çocuğu dövecek raddeye gelen güvenlik terörü karşısında susan @ibbBeyazmasa ' nın derhal gereğini yapmasını bekliyoruz!” diye yazdı.

Kısa sürede konuyla ilgili çok sayıda tweet atıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gösterilen tepki sonuç verdi İBB, konu hakkında yaptığı açıklamada olaya karışan görevlilerin sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı.

29 Temmuz Cumartesi günü Eminönü-Adalar hattındaki vapurda kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. İstanbul ada vapurunda simit satan 16 yaşındaki çocuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlikleri tarafından makine dairesinde dövüldü.Güvenlik görevlileri bir de küçük çocuğu videoya çekip teşhir ettiler