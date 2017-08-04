Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'de şiddet her yerde /04 Ağustos 2017 02:01

Türkiye'de şiddet her yerde

İstanbul ada vapurunda simit satan 16 yaşındaki çocuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlikleri tarafından makine dairesinde dövüldü.Üstüne üstlük videoya çekilip teşhir edildi...

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

29 Temmuz Cumartesi günü Eminönü-Adalar hattındaki vapurda kaydedilen görüntü sosyal medyada büyük tepki çekti. İstanbul ada vapurunda simit satan 16 yaşındaki çocuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvenlikleri tarafından makine dairesinde dövüldü.Güvenlik görevlileri bir de küçük çocuğu videoya çekip teşhir ettiler 

CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel, Burgazada ' dan Heybeliada ' ya giden vapurda simit satan 16 yaşında bir çocuğun İBB görevlileri tarafından darp edildiği iddialarını sosyal medyadan duyurdu. Adıgüzel, “16 yaşındaki bir çocuğu dövecek raddeye gelen güvenlik terörü karşısında susan @ibbBeyazmasa ' nın derhal gereğini yapmasını bekliyoruz!” diye yazdı.

Kısa sürede konuyla ilgili çok sayıda tweet atıldı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gösterilen tepki sonuç verdi İBB, konu hakkında yaptığı açıklamada olaya karışan görevlilerin sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı.
<< Önceki Haber Türkiye'de şiddet her yerde Sonraki Haber >>

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Simitçiye dayak videosu Sosyal medyayı salladı

Kendi raporları savcıyı yalanladı...

Kendi raporları savcıyı yalanladı...

OHAL KHK'ları Anayasaya aykırı...

OHAL KHK'ları Anayasaya aykırı...

Ankara'daki kaçırma vakaları soruşturulsun

Ankara'daki kaçırma vakaları soruşturulsun

Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse yüzde 20 alır

Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse yüzde 20 alır

AKP'li hukukçu canlı yayında linci savundu!

AKP'li hukukçu canlı yayında linci savundu!

Ankara'da kafe tarandı

Ankara'da kafe tarandı

Hüseyin Gülerce MİT Ajanı mı?

Hüseyin Gülerce MİT Ajanı mı?

Tutuklu teğmenin eşi konuştu: Eşimin neyle suçlandığını hala bilmiyoruz

Tutuklu teğmenin eşi konuştu: Eşimin neyle suçlandığını hala bilmiyoruz

Akar, bana ‘Erken davrandık beklemeliydik rezil olduk’ dedi

Akar, bana ‘Erken davrandık beklemeliydik rezil olduk’ dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:04:42