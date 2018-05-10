ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 6 kişi ve 3 kurumu daha kara listeye aldığını açıkladı.



Yaptırım listesine eklenen kişiler şunlar:



Meghdad Amini, Muhammed Hasan Hodai, Said Najafpur, Mesud Nikbaht, Fuad Salihi ve Muhammadrıza Hedmati Valadzaghard.



Sputnik'in haberine göre, bu kişilerin İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü ile bağlantılı oldukları öne sürüldü.



General Kasım Sülaymani'nin komutasındaki Kudüs Gücü, 2007'den beri ABD'nin 'terör sponsorları' listesinde.