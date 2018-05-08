Samanyolu Haber /Dünya / Trump resmen açıkladı.... ABD İran ile yapılan anlaşmadan çekildi.... /08 Mayıs 2018 21:39

Trump resmen açıkladı.... ABD İran ile yapılan anlaşmadan çekildi....

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında 2015 yılında İran'la imzalanan nükleer anlaşmasından çekildiğini açıkladı. Trump ayrıca "İran terör örgütlerine destek vermektedir. İran terörün devlet sponsorudur" dedi.

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ABD Başkanı Trump canlı yayında yaptığı açıklamalarda, İran’ın teröristleri desteklediğini ve İran’ın nükleer şantajlarına ABD’nin boyun eğmeyeceğini söyledi. Trump ayrıca İran’ın nükleer tehdidine karşı müttefiklerle birlikte kesin bir çözüm bulunacağını açıkladı. Başkan Trump açıklamalarının ardından İran’la yapılan anlaşmayı iptal eden memorandumu imzaladı.

İRAN HALKINA SESLENDİ

Trump, “Sevgili İran halkını rehin alan rejime karşı uyanmaya çağrıyorum. Ben İran halkı için çok iyi şeyler yapmaya muktedirim, barış için sizin için” dedi.

HABER ÖĞLE SAATLERİNDE SIZDI

Öğle saatlerinde Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, telefon görüşmesi sırasında ABD’nin İran’la 2015 yılında imzaladığı nükleer anlaşmasından çekileceğini söylediği belirtilmişti. Haberde ayrıca ABD’nin anlaşmayı tek taraflı feshetmesi halinde çeşitli ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği de söylenmişti.
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