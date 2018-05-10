Havuz medyasında tasfiyeler devam ediyor!

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na geçmesinin ardından, tasfiyeler devam ediyor…



CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programının yorumcuları İsmail Saymaz ve Nevzat Çiçek’in işine son verildi. Hürriyet gazetesinde özel haberlerini yapmaya devam edecek olan Saymaz’ın Hürriyet Web’de yayımlanan ve gündemi değerlendirdiği “Bunu Ben De Söylerim” videolarına da son verildi.



KIYIM DEVAM EDİYOR



Doğan Medya Grubu’nun Demirören’e satılmasının ardından CNN Türk ve Kanal D’de bir çok gazetecinin işine son verilmişti. Geçtiğimiz günlerde CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik görevden alınmıştı.

