Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de 2 ilde Akşener istifaları /29 Eylül 2017 21:56

MHP'de 2 ilde Akşener istifaları

Düzce'de aralarında eski MHP İl Başkanı Cemalettin Yıldız'ın da bulunduğu 150 partili istifa ederek İlçe Seçim Kurulu'na dilekçelerini teslim etti. Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ise MHP'ye üye 30 kişi, İlçe Seçim Kuruluna istifa dilekçelerini sundu. Cemalettin Yıldız istifala dilekçelerini teslim ettikten sonra grup adına açıklama yaptı.

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MHP’de Düzce ve Safranbolu’da ‘Akşener’ istifaları 

MHP Düzce il teşkilatının 150 üyesi istifa ederek İlçe Seçim Kurulu’na dilekçelerini teslim ettiler. Grup adına açıklama yapan Yıldız, genel merkezin tutumu nedeniyle istifa ettiklerini belirterek, “Merkez İlçe olarak 150’nin üzerinde dilekçe bugün verildi. Daha önceden dilekçelerini veren arkadaşlarımız var. Zannediyorum Düzce merkez olarak bu rakam 500’ü geçer. Herkesin malumudur. Biz MHP’de Kasım seçimlerinden sonra 800 delegenin imzasıyla kongre istedik. Fakat sayın genel başkanımız ‘Bin 500 imzada toplasanız kongre yaptırmam’ dedi. Biz adalet aradık ancak Türkiye’de hukuk sistemi iktidarın da desteğiyle her türlü hukuk yollarımızı kapattılar. Genel başkan adaylarımızın hepsi ihraç edildi. Demokrasiyi yaşatmayacağımız bir yerde ülkücü olarak olmayız. Biz genel merkezde hiç demokrasi görmedik. Sesini çıkartanlar ihraç edildi. Yeni bir parti kurmak mecburiyetinde kaldık. Meral Akşener başkanlığında ülkücü camia yoluna devam edecek. Bu bizim için çok kolay değil. Bugün o dilekçeyi verdiğimdeki acıyı annem öldüğünde çekmedim” diye konuştu.

SAFRANBOLU’DA TOPLU İSTİFA

Yaklaşık 30 MHP üyesi, Safranbolu Adliyesi'ne gelerek istifa dilekçelerini İlçe Seçim Kurulu'na verdi. Adliye önünde grup adına açıklama yapan Hüseyin Akıntürk, “Arkadaşlar arasında aldığımız karar, parti içinde demokrasi olmadığından dolayı böyle bir karara maruz kaldık. Partimizden istifa etmek zorunda kaldık. Çok sayıda arkadaşımız istifa edecek. Birçoğu işte çalıştığından gelemedi. Şuan itibari ile 30 kişi gelip dilekçelerini verdi. Önümüzdeki hafta da bu istifalar devam edecek. Yeni kurulacak oluşuma destek vereceğiz” dedi.

MHP Safranbolu İlçe Başkanı Celal Tokatlı ise, konuyla ilgil yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar demokratik haklarını kullanıyorlar. Bizim diyeceğimiz bir şey yok. Allah yollarını açık etsin” ifadelerini kullandı.
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