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15 Temmuz davasında korgenerale tahliye
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29 Eylül 2017 23:49
15 Temmuz davasında korgenerale tahliye
15 Temmuz ana davasında eski 3. Kolordu Komutanı tahliye oldu.
SHABER3.COM
15 Temmuz kontrollü darbe girişimine ilişkin, İstanbul’daki “ana darbe” davasında, dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk’ün tahliyesine karar verildi.
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