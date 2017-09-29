Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz davasında korgenerale tahliye /29 Eylül 2017 23:49

15 Temmuz davasında korgenerale tahliye

15 Temmuz ana davasında eski 3. Kolordu Komutanı tahliye oldu.

SHABER3.COM

15 Temmuz kontrollü darbe girişimine ilişkin, İstanbul’daki “ana darbe” davasında, dönemin 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk’ün tahliyesine karar verildi.
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