Samanyolu Haber /Gündem / ABD'deki Venezüella'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti /29 Ocak 2019 17:12

ABD'deki Venezüella'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

ABD'deki Venezüella'nın mal varlıklarının kontrolü Guaido'ya geçti

SHABER3.COM

ABD Dışişleri, bu ülkedeki Venezüella'nın mal varlıklarından bazılarının kontrolünün, Başkan Donald Trump tarafından 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanınan Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya verildiğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 25 Ocak 2019 tarihinde New York'taki Fed veya diğer Amerikan bankalarında bulunan Venezüella hükümeti ya da Merkez Bankası'na ait hesaplarda yer alan belli mal varlıklarının kontrolünün 'Geçici Devlet Başkanı' Juan Guaido'ya geçmesi için yetki verdiğine dair belge yayımlandı.

Öncesinde ABD yönetiminden Venezüella devletine bağlı petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım açıklaması gelmişti.
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